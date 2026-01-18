TSN KOREA 박영우 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스의 한국계 투수 라일리 오브라이언(30)의 월드베이스볼클래식 한국 대표팀 합류 가능성이 점차 커지고 있다.

미국 매체 세인트루이스포스트디스패치는 18일(한국시간) 오브라이언이 다가오는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표팀에 합류하기를 강하게 원하고 있다고 전했다.



한국야구위원회(KBO) 역시 WBC 대표팀 구성 과정에서 한국계 선수들을 대상으로 참가 의사를 타진했고, 오브라이언은 적극적인 참여 의사를 전달했다.

오브라이언은 2021년 신시내티 레즈에서 메이저리그에 데뷔한 뒤 시애틀 매리너스를 거쳐 2024시즌부터 세인트루이스 카디널스 소속으로 뛰고 있다.

지난 시즌에는 팀의 핵심 불펜 투수로 활약하며 42경기에서 48이닝을 소화했고, 3승 1패 6세이브 평균자책점 2.06이라는 안정적인 성적을 남겼다.

주 무기는 최고 시속 101마일에 달하는 싱커다. 강력한 구위로 지난 시즌 허용한 홈런은 단 2개에 불과했다. 탈삼진 능력도 뛰어나 48이닝 동안 45개의 삼진을 기록했다.

오브라이언은 어머니가 한국에서 태어난 한국계 미국인으로, 국제대회 규정상 한국 대표팀 출전이 가능하다. 그는 미들 네임으로 ‘준영’을 사용하며 한국인 정체성을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.

오브라이언이 최종적으로 대표팀에 합류할 경우, 한국은 국제대회 경험과 강속구를 겸비한 불펜 자원을 확보하게 된다. 한국 대표팀 불펜 전력 강화에 있어 중요한 카드가 될 수 있다는 평가다.