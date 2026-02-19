TSN KOREA 임재현 기자 | 한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 8년 만에 올림픽 계주 정상에 복귀했다.

최민정, 김길리(성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)로 구성된 대표팀은 19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3,000m 계주 결승에서 4분04초014의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

이탈리아(4분04초107)와 캐나다(4분04초314)를 근소한 차로 따돌린 값진 우승이다. 이번 대회 한국 선수단의 두 번째 금메달이자 쇼트트랙 종목 첫 금메달이다.

한국 여자 계주가 올림픽 금메달을 차지한 것은 2018년 평창 대회 이후 8년 만이다.

최민정은 개인 통산 6번째 올림픽 메달을 획득했다. 이는 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)과 함께 한국 선수 역대 최다 메달 타이 기록이다. 또한 동계올림픽 금메달 4개로 전이경과 함께 한국 선수 동계 최다 금메달 타이 기록도 세웠다.

경기는 극적인 흐름이었다. 출발 주자 최민정이 선두로 나섰으나, 25바퀴를 남기고 노도희가 캐나다에 추월을 허용하며 2위로 밀렸다. 20바퀴를 남기고는 김길리가 네덜란드와의 접촉 속에 3위까지 떨어졌다.

16바퀴를 남기고 네덜란드 선수가 넘어지는 변수가 발생했다. 뒤따르던 최민정은 충돌을 피하며 균형을 지켰고, 다시 속도를 끌어올리며 추격에 나섰다.

4바퀴를 남기고 본격적인 역전이 시작됐다. 심석희가 캐나다를 제치며 2위로 올라섰고, 마지막 주자 김길리가 두 바퀴를 남기고 직선 주로에서 이탈리아를 추월해 선두를 탈환했다.

김길리는 인코스를 지켜내며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 대표팀은 빙판 위에서 서로를 끌어안으며 환호했다.

준결승에 출전한 이소연(스포츠토토)도 금메달 멤버로 이름을 올렸다.

한국 쇼트트랙은 이번 계주 우승으로 다시 한 번 올림픽 강국의 위상을 확인했다.

사진= TSNKOREA AI