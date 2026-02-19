TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 8년 만에 올림픽 계주 정상에 복귀한 뒤, 한목소리로 ‘서로에 대한 믿음’을 금메달의 원동력으로 꼽았다.

최민정, 김길리(성남시청), 심석희(서울시청), 노도희(화성시청)로 구성된 대표팀은 19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3,000m 계주 결승에서 4분04초014의 기록으로 우승했다. 개최국 이탈리아(4분04초107)와 캐나다(4분04초314)를 따돌린 값진 금메달이다.

2018년 평창 대회 이후 8년 만의 계주 금메달이다.

마지막 주자로 결승선을 가장 먼저 통과한 김길리는 “그저 언니들에게 달려가고 싶을 만큼 행복했다”고 말했다. 그는 이탈리아의 아리아나 폰타나를 인코스에서 제치며 선두를 탈환했다. “1위를 해야 한다는 생각뿐이었다. 충분히 역전할 수 있는 길이 보였다”고 밝혔다.

이어 “넘어지지 않으려고 네 발로 뛰는 심정으로 달렸다. 마지막까지 자리를 지키려 했다”며 “민정 언니가 넘겨줄 때 이미 ‘해결할 수 있다’고 느꼈다”고 말했다.

최민정은 경기 도중 네덜란드 선수가 눈앞에서 넘어지는 위기를 침착하게 피하며 흐름을 지켰다. 그는 “순간적으로 당황했지만 차분히 대처했고, 그게 좋은 결과로 이어졌다”고 돌아봤다.

이번 금메달로 최민정은 올림픽 금메달 4개를 기록, 전이경과 함께 한국 선수 동계올림픽 최다 금메달 타이 기록을 세웠다. 그는 “도전할 수 있다는 것만으로도 감사했는데, 기록과 타이를 이뤄 꿈만 같다”고 말했다.

심석희는 소치, 평창, 밀라노까지 세 차례 올림픽 계주 금메달을 경험했다. 그는 “이번 대회도 좋은 팀원들을 만나 가능했다”며 공을 동료들에게 돌렸다. 경기 후 눈물을 보인 그는 “준비 과정과 오늘 경기 모두 쉽지 않았다. 그 시간을 함께 버텨낸 것이 떠올라 눈물이 났다”고 밝혔다.

노도희는 “중간에 위기가 있었지만 각자가 침착하게 역할을 해내 시너지가 났다”고 말했다.

준결승에 출전하고 결승에는 뛰지 못한 이소연(스포츠토토)은 시상식에서 가장 먼저 단상에 오르며 동료들과 기쁨을 나눴다. 그는 “목이 터져라 응원했다. 동생들이 잘해줘 고맙고 행복하다”고 말했다.

대표팀은 위기 속에서도 흔들리지 않았다. 마지막까지 1위를 향한 집념과 서로에 대한 신뢰가 8년 만의 ‘금빛 질주’를 완성했다.

