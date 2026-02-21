TSN KOREA 장우혁 기자 | 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1,500m에서 최민정(성남시청)이 은메달을 추가하며 한국 스포츠사에 또 하나의 이정표를 세웠다.

최민정은 21일 한국시간 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 여자 1,500m 결승에서 김길리에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다. 이로써 올림픽 통산 메달 수를 7개로 늘렸다.

이번 은메달로 최민정은 올림픽에서 총 7개(금 4개, 은 3개)의 메달을 기록했다. 이는 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅·6개)을 넘어선 한국 선수 올림픽 최다 메달 기록이다. 동·하계를 통틀어 한국 선수 가운데 가장 많은 메달을 획득한 주인공이 됐다.

최민정은 2018년 평창 동계올림픽에서 1,500m와 3,000m 계주 금메달을 획득했다. 2022년 베이징 대회에서는 1,500m 금메달, 1,000m와 3,000m 계주 은메달을 차지했다. 그리고 이번 대회에서 3,000m 계주 금메달과 1,500m 은메달을 추가하며 3개 대회 연속 메달 행진을 완성했다.

비록 1,500m 3연패에는 도달하지 못했지만, 결승 직후 눈물을 흘린 후배 김길리를 끌어안으며 축하하는 장면은 이번 대회의 상징적 장면으로 남았다. 세대교체의 순간이었지만 동시에 세계 정상급 기량을 유지한 베테랑의 품격을 보여줬다.

경기 후 공동취재구역에서 만난 최민정은 휴지로 눈물을 닦으며 인터뷰를 이어갔다. 그는 “후회 없이 경기를 마쳐서 너무 후련하다. 마음이 홀가분하다”면서도 “눈물이 나는 이유는 여러 감정이 교차하기 때문이다. 사실 이번이 마지막 올림픽이라고 생각하니 눈물이 난다”고 말했다. 이와 함께 올림픽 무대 은퇴를 공식 선언했다.

다만 최민정은 ‘현역 은퇴’에 대해서는 선을 그었다. 그는 올림픽 무대를 마감하는 것일 뿐 선수 생활 자체를 종료하는 것은 아니라는 뜻을 분명히 했다. 향후 거취에 대해서는 시간을 두고 결정하겠다는 입장을 밝혔다.

최민정은 지난 12년간 세계 쇼트트랙의 중심에 서 있었다. 중국 판커신의 거친 몸싸움, 네덜란드 선수들의 스피드, 캐나다 선수들의 조직적 견제 속에서도 정상권을 지켜냈다. 특기였던 아웃코스 추월은 철저한 분석 대상이 됐고, 레이스 운영 또한 매 시즌 진화했다.

2018년 평창 대회 이후 불거진 논란과 심리적 부담, 베이징 대회 이후의 재정비 기간을 거쳐 다시 선 올림픽 무대에서 금과 은을 동시에 수확했다. 화려한 기록과 함께 올림픽과 작별한 은빛 피날레였다.

사진= TSNKOREA AI