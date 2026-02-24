TSN KOREA 장우혁 기자 | 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽의 열기를 이어갈 제107회 전국동계체육대회가 오는 25일부터 28일까지 강원특별자치도 일원에서 열린다.

대한체육회에 따르면 이번 대회는 빙상, 아이스하키, 스키, 바이애슬론, 컬링, 봅슬레이, 스켈레톤, 산악, 루지 등 8개 종목에서 진행된다.

스피드스케이팅과 쇼트트랙은 1월 사전경기로 이미 마쳤으며, 본 대회는 25일 오후 5시 모나 용평 블리스힐 스테이에서 열리는 개회식을 시작으로 본격 일정에 돌입한다.

전국 17개 시·도에서 선수 2,797명, 임원 1,583명 등 총 4,380명이 참가한다. 12세 이하부, 15세 이하부, 18세 이하부, 대학부, 일반부 등 전 부문에서 경쟁이 펼쳐진다.

특히 동계올림픽 직후 개최되는 국내 최대 겨울 스포츠 종합대회라는 점에서 관심이 높다. 올림픽 무대에서 활약한 선수들이 대거 출전해 팬들과 다시 만난다. 국가대표급 선수들의 참여로 대회 수준은 한층 높아질 전망이다.

여자 스노보드 빅에어 동메달리스트 유승은(성복고)이 출전 명단에 이름을 올렸다.

남자 피겨의 차준환(서울시청), 여자 피겨의 이해인(고려대)도 빙판에 선다.

대회 개요와 경기 일정, 결과는 공식 홈페이지를 통해 실시간 제공된다.

피겨스케이팅 경기는 KBS N 스포츠에서 생중계되며, 아이스클라이밍과 루지 종목은 공식 유튜브 채널을 통해 중계된다.