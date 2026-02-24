TSN KOREA 박영우 기자 | 이강인(파리 생제르맹)이 대한축구협회 올해의 선수로 처음 선정됐다.

이강인은 24일 충남 천안 대한민국 축구종합센터 코리아풋볼파크에서 열린 2025 대한축구협회(KFA) 시상식에서 남자 올해의 선수상을 수상했다. 2010년 제정 이후 처음 받는 상이다.

이강인은 지난해 소속팀 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain)에서 핵심 자원으로 활약하며 2024-2025 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 우승을 이끌었다. 한국 선수가 이 대회 정상에 오른 것은 2008년 맨체스터 유나이티드 소속이던 박지성 이후 17년 만이다.

PSG는 같은 시즌 리그1과 프랑스컵까지 석권하며 트레블을 달성했다. 이강인의 활약은 아시아 무대에서도 인정받았다. 그는 지난해 10월 아시아축구연맹(AFC)으로부터 국제선수상을 수상했다.

이강인은 영상으로 전한 수상 소감에서 “대표팀 동료들과 스태프, 팬들에게 감사하다”며 “2025년은 의미 있는 한 해였다. 월드컵이 열리는 2026년은 더 특별한 해가 될 것이다. 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 밝혔다.

올해의 선수는 언론인 투표 50%와 협회 기술강화위원회, 기술발전위원회, 전임 여자지도자 등 전문가 투표 50%를 합산해 결정된다. 이강인은 총점 31.4점을 받아 29.2점을 기록한 손흥민(LAFC)을 제쳤다. 손흥민은 역대 최다 7회 수상자다. 3위는 이재성(마인츠·12.9점)이다.

여자 올해의 선수는 장슬기(경주 한수원)가 차지했다. 장슬기는 2018년과 2020년에 이어 세 번째 수상이다. 그는 여자 대표팀의 E-1 챔피언십 20년 만의 우승과 대회 최우수선수(MVP) 수상으로 높은 평가를 받았다. 2위는 지소연(수원FC), 3위는 정지연(화천 KSPO)이다.

영플레이어상 남자 부문은 전북 현대에서 더블을 이끌고 국가대표로도 활약한 강상윤이 수상했다. 여자 부문은 서울시청 김민지가 선정됐다.

남자 지도자상은 K리그2 수원 삼성의 이정효 감독이 받았다. 그는 지난 시즌 시민구단 광주FC를 이끌고 2024-2025 AFC 챔피언스리그 8강에 올려 지도력을 인정받았다. 여자 지도자상은 WK리그 통합우승과 전국대회, 전국체전까지 제패하며 트레블을 달성한 화천 KSPO 강선미 감독에게 돌아갔다.

올해의 심판상은 남자 주심 김대용, 여자 주심 오현정, 남자 부심 방기열, 여자 부심 정은주가 각각 수상했다.

이강인의 수상은 세대 교체의 상징으로 평가된다. 유럽 정상 무대에서 성과를 입증한 신세대 에이스가 한국 축구의 중심으로 올라섰다는 분석이다.



■ 2025 KFA AWARDS 수상자 명단

- 올해의 선수 : 이강인(파리생제르맹), 장슬기(경주한수원)

- 올해의 영플레이어 : 강상윤(전북현대), 김민지(서울시청)

- 올해의 지도자 : 이정효(수원삼성), 강선미(화천KSPO)

- 올해의 심판 : 김대용(남자 주심), 방기열(남자 부심), 오현정(여자 주심), 정은주(여자 부심)

- 올해의 클럽 : 서울양천구TNTFC(K5 디비전리그)

- 특별공로패 : 故 이종환(전 대한축구협회 회장), 故 장원직(전 대한축구협회 부회장)



