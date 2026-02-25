TSN KOREA 박영우 기자 | 미국여자프로골프(LPGA) 투어 HSBC 월드챔피언십(총상금 300만 달러)이 26일부터 나흘간 싱가포르 센토사 골프클럽(파72·6,793야드)에서 열린다.

지난주 태국 촌부리에서 막을 내린 혼다 LPGA 타일랜드(총상금 180만 달러)에 이어 아시아에서 2주 연속 개최되는 대회다. 이번 대회에는 김효주, 김세영, 유해란, 최혜진, 김아림, 고진영, 이소미, 임진희, 황유민, 이미향, 신지은, 윤이나 등 한국 선수 12명이 출전한다.

2008년 창설된 이 대회는 한국 선수들이 강세를 보여온 무대다. 2015년부터 2023년까지 열린 8차례 대회 중 7차례를 한국 선수가 제패했다. 박인비와 고진영이 각각 두 차례 우승했고, 장하나, 박성현, 김효주도 정상에 올랐다. 나머지 한 차례는 한국계 선수 미셸 위(미국)가 우승했다.

2021년 이 대회 우승자는 김효주다. 고진영은 2022년과 2023년 2연패를 달성했다. 2024년에는 해나 그린(호주)이 우승했고, 지난해에는 리디아 고(뉴질랜드)가 정상에 올랐다.

김효주는 지난주 혼다 타일랜드에서 3위를 기록하며 상승세를 보였다. 이번 대회에서도 흐름을 이어간다는 각오다.

고진영은 지난해 4월 셰브론 챔피언십 이후 톱10 성적이 없어 반등이 절실하다.

태국 대회에서 각각 4위와 8위를 기록한 이소미와 최혜진의 상승세도 주목된다. LPGA 투어 첫 승에 도전하는 최혜진은 올해 출전한 두 차례 대회에서 모두 톱10에 들었다. 이달 열린 레이디스 유러피언투어(LET) PIF 사우디 레이디스 인터내셔널(총상금 500만 달러)에서도 4위를 기록했다.

우승 후보로는 지난주 혼다 타일랜드 우승자인 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국), 디펜딩 챔피언 리디아 고, 교포 선수 이민지(호주), LET 사우디 대회 우승자 찰리 헐(잉글랜드), 지난해 LPGA 투어 신인상 수상자 야마시타 미유(일본) 등이 거론된다.

