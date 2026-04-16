TSN KOREA 박용준 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 본선을 앞두고 미국 유타주 솔트레이크시티에서 사전캠프를 진행한다.

대한축구협회는 16일 대표팀이 조별리그 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 이동하기에 앞서 약 2주간 솔트레이크시티에서 현지 적응 훈련에 나선다고 밝혔다.

대표팀은 이번 사전캠프에서 미국프로축구 메이저리그사커의 레알 솔트레이크 구단 시설과 유타 대학의 훈련장, 웨이트 트레이닝 시설 등을 활용할 예정이다. 협회는 월드컵 조별리그 경기장과 베이스캠프가 위치한 지역의 기후 조건, 고지대 적응 필요성 등을 종합적으로 검토해 사전캠프지를 결정했다고 설명했다.

솔트레이크시티 훈련장은 해발 약 1460m에 위치해 있다. 이는 베이스캠프 장소이자 월드컵 조별리그 1, 2차전 경기장이 있는 멕시코 과달라하라의 해발 약 1500m 환경과 유사하다. 기온과 습도 등 기후 여건도 비슷한 수준으로 평가된다. 한국과의 시차 역시 미국의 서머타임 적용 시 15시간으로 과달라하라와 같아 대표팀이 단계적으로 현지 환경에 적응하는 데 적합한 장소로 판단됐다.

대한축구협회는 이 같은 결정을 위해 다양한 후보지를 직접 방문해 실사를 진행했고, 스포츠 과학과 환경 적응 관련 전문가들의 의견도 청취했다고 밝혔다.

대표팀은 미국 출국에 앞서 5월 16일 월드컵 최종 명단을 발표한다.

홍명보 감독을 포함한 1차 본진이 5월 18일 미국으로 출국할 예정이다. 최종 명단에 포함된 선수들은 각자 소속 리그 일정을 마친 뒤 순차적으로 솔트레이크시티에 합류한다.

대표팀은 사전캠프 기간 두 차례 평가전을 치르며 조직력을 끌어올릴 계획이다. 평가전 상대와 구체적인 일정은 추후 공개된다.

북중미 월드컵 본선에서 공동 개최국 멕시코와 함께 A조에 편성된 한국은 솔트레이크시티에서 사전 준비를 마친 뒤 조별리그 첫 경기 엿새 전인 6월 5일 과달라하라 베이스캠프로 이동해 본격적인 현지 적응에 들어간다.



