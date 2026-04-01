

TSN KOREA 장우혁 기자 | 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 첫 멀티히트와 함께 3타점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.

샌프란시스코 자이언츠는 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 정규시즌 샌디에이고 파드리스와 원정 경기에서 9-3으로 승리했다.

6번 타자 우익수로 선발 출전한 이정후는 5타수 3안타 3타점으로 맹활약했다. 2루타 2개를 포함한 장타력을 앞세워 공격을 이끌었다.

이정후는 1회초 2사 2, 3루 기회에서 샌디에이고 선발 헤르만 마르케스의 너클 커브를 공략해 우중간 펜스를 맞히는 2타점 2루타를 터뜨렸다.

3회 두 번째 타석에서는 내야 땅볼로 물러났지만, 5회초에는 또 한 번 장타를 생산했다. 2사 주자 없는 상황에서 2024년 KBO리그 NC 다이노스에서 활약했던 카일 하트를 상대로 우익선상 2루타를 기록했다.

다만 이정후는 3루까지 진루를 시도하다 아웃되며 흐름이 끊겼다. 하트는 KBO리그에서 13승 평균자책점 2.69로 골든글러브 투수상을 수상한 이력이 있는 투수다.

이정후는 7회 내야 땅볼로 숨을 고른 뒤 9회초 1사 3루에서 좌전 적시타를 때려 이날 세 번째 안타와 타점을 추가했다.

경기 전까지 13타수 1안타, 타율 0.077로 부진했던 이정후는 이날 3안타를 몰아치며 시즌 타율을 0.222(18타수 4안타)로 끌어올렸다.

이정후가 한 경기 3안타를 기록한 것은 지난해 9월 29일 콜로라도 로키스전 이후 약 6개월 만이다.

샌프란시스코는 뉴욕 양키스와 개막 3연전을 모두 패한 뒤 샌디에이고 원정에서 2연승을 기록하며 분위기 반전에 성공했다.

한편 샌프란시스코는 2일 샌디에이고와 3연전 마지막 경기를 치른다.





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