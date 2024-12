TSN KOREA (The Sporting News Korea 스포팅뉴스) 김민제 기자 |

[ 경기하이라이트 ] HSBC 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 파이널스 2024

- 남자 단식 B조 : 쿤라붓 비티드산(태국) vs 나라오카 고다이(일본)

- 여자 단식 B조 : 한웨(중국) vs 야마구치 아카네(일본)

- 여자 단식 A조 : 오호리 아야(일본) vs 마리스카 툰중(인도네시아)

- 여자 복식 A조 : 마츠야마 나미/시다 지하루 (일본) vs 펄리 탄/티나 무랄리타란 (말레이시아)