TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 2002 한일 월드컵 4강 신화의 주역이었던 송종국 전 FC안양 어드바이저의 딸, 송지아(17)가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 정회원 자격을 획득하며 골프계의 새로운 유망주로 떠올랐다.

송지아는 최근 충남 태안 솔라고 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 2024 솔라고 점프투어(3부 투어) 12차전에서 2라운드 합계 5언더파 139타로 공동 11위를 기록, 올 시즌 상금 랭킹 10위(272만6천650원)에 올랐다. 이에 따라 상금 순위 상위 10명에게 주어지는 KLPGA 정회원 자격과 함께 2부 투어인 드림투어 시드권도 획득했다.

송지아는 지난 6월 KLPGA 2025 준회원 선발 실기평가 본선에서 2위를 차지하며 준회원 자격을 먼저 얻었고, 이후 점프투어 9차전 공동 8위, 10차전 공동 4위, 11차전과 12차전에서 각각 공동 11위를 기록하는 꾸준한 활약을 보였다.

어린 시절에는 예능 프로그램 '아빠 어디가?'에 아버지 송종국과 함께 출연해 대중의 사랑을 받았던 송지아. 중학교 1학년 때 골프를 시작한 그는 이제 훈련에 전념하며 프로 무대 진출을 향한 꿈을 키워가고 있다.

앞으로 드림투어 성적에 따라 KLPGA 투어 본무대 진출 기회도 열려 있어, 송지아의 행보에 골프 팬들의 기대가 모이고 있다.