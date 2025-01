TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 |

[ 경기하이라이트 ] 2025 BWF(세계배드민턴연맹) 말레이사 오픈 - 준결승전

△남자 단식 앤더스 안톤센(덴마크) vs 나라오카 고다이(일본)

△남자 단식 시유치(중국) vs 리스펑(중국)

△남자 복식 준결승전 : 김원호-서승재(한국) vs 사트윅사이라즈 란키레디-치라그 셰티(인도)

△남자 복식 준결승전 : 첸보양-류이(중국) vs 만웨이총-티 카이 아운(말레이시아)