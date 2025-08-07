2025.08.07 (목)

  • 흐림동두천 29.3℃
  • 흐림강릉 30.6℃
  • 흐림서울 32.3℃
  • 구름많음대전 30.7℃
  • 구름조금대구 32.7℃
  • 구름많음울산 30.7℃
  • 구름조금광주 31.8℃
  • 맑음부산 32.0℃
  • 구름조금고창 32.7℃
  • 구름조금제주 31.6℃
  • 흐림강화 30.0℃
  • 흐림보은 29.2℃
  • 구름많음금산 31.4℃
  • 구름조금강진군 31.5℃
  • 맑음경주시 32.0℃
  • 맑음거제 31.0℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

KBL 연고선수 제도 첫 결실, 에디 다니엘·김건하 프로 직행 쾌거

고교 유망주, 드래프트 없이 바로 프로 무대 진출
연고선수 제도 도입 후 첫 프로 지명 사례 탄생

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 고교 농구 유망주 에디 다니엘(용산고)과 김건하(무룡고)가 KBL 연고선수 제도를 통해 곧바로 프로 무대에 진출한다. KBL은 7일 2025 구단 연고선수 연고권 행사 결과를 발표하며, 두 선수가 각각 서울 SK와 울산 현대모비스의 지명을 받아 2025-2026시즌부터 프로 선수로 활약하게 된다고 밝혔다.

이번 사례는 2018년 연고선수 제도 도입 이후 최초의 프로 지명 케이스다. 연고선수 제도는 지역 연고 활성화와 유망주 발굴을 위해, 구단 유소년 클럽에 등록된 만 14세 이하 비 엘리트 선수를 대상으로 시행되어 왔다. 각 구단은 매년 최대 2명을 지명할 수 있으며, 지명된 선수는 고교 졸업 후 신인 드래프트를 거치지 않고 해당 구단에 입단할 수 있다.

에디 다니엘과 김건하는 고교 3학년으로, 연고권이 유지된 상태에서 대학 진학 대신 프로 지명을 선택했다. 이들은 2025 신인 선수 드래프트 종료 이후 신인 선수 출전이 가능한 시점부터 경기에 나설 예정이다.

에디 다니엘은 영국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 192cm의 포워드이며, 김건하는 포인트 가드로 활약한다. 두 선수 모두 지난해 국제농구연맹(FIBA) 18세 이하(U-18) 대표로 선발된 경험이 있다.

이성재 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-07_THU