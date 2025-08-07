TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 고교 농구 유망주 에디 다니엘(용산고)과 김건하(무룡고)가 KBL 연고선수 제도를 통해 곧바로 프로 무대에 진출한다. KBL은 7일 2025 구단 연고선수 연고권 행사 결과를 발표하며, 두 선수가 각각 서울 SK와 울산 현대모비스의 지명을 받아 2025-2026시즌부터 프로 선수로 활약하게 된다고 밝혔다.

이번 사례는 2018년 연고선수 제도 도입 이후 최초의 프로 지명 케이스다. 연고선수 제도는 지역 연고 활성화와 유망주 발굴을 위해, 구단 유소년 클럽에 등록된 만 14세 이하 비 엘리트 선수를 대상으로 시행되어 왔다. 각 구단은 매년 최대 2명을 지명할 수 있으며, 지명된 선수는 고교 졸업 후 신인 드래프트를 거치지 않고 해당 구단에 입단할 수 있다.

에디 다니엘과 김건하는 고교 3학년으로, 연고권이 유지된 상태에서 대학 진학 대신 프로 지명을 선택했다. 이들은 2025 신인 선수 드래프트 종료 이후 신인 선수 출전이 가능한 시점부터 경기에 나설 예정이다.

에디 다니엘은 영국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 192cm의 포워드이며, 김건하는 포인트 가드로 활약한다. 두 선수 모두 지난해 국제농구연맹(FIBA) 18세 이하(U-18) 대표로 선발된 경험이 있다.