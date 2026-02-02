TSN KOREA 임재현 기자 | 미국 프로농구 2026 NBA 올스타전이 새로운 경기 방식과 함께 막을 올린다.

올해 NBA 올스타전은 새로운 포맷을 선보일 예정이다. 미국과 월드(World) 팀이 맞붙는 파격적인 포맷이 도입되면서, 2026 올스타전에 대한 관심도 한층 높아지고 있다.



NBA 올스타전은 2월 15일 일요일, 미국 캘리포니아주 잉글우드에 위치한 LA 클리퍼스의 홈구장 인튜이트 돔(Intuit Dome)에서 열린다. 경기는 미 동부시간 오후 5시에 시작될 예정이다.



NBA는 2월 1일(현지시간) 2026 올스타전 동·서부 컨퍼런스 예비선수(리저브) 명단을 공식 발표했다. 이 명단은 NBC/피콕(Peacock)을 통해 중계된 ‘선데이 나이트 농구’ 바로 직전에 공개됐다.

동부 컨퍼런스 리저브에는 가드 도노반 미첼(클리블랜드), 포워드 잘렌 존슨(애틀랜타), 칼 앤서니 타운스(뉴욕 닉스), 파스칼 시아캄(인디애나), 노먼 파월(마이애미), 스코티 반스(토론토), 센터 잘렌 듀런(디트로이트)이 이름을 올렸다.

서부 컨퍼런스 리저브는 앤서니 에드워즈(미네소타), 자말 머리(덴버), 쳇 홈그렌(오클라호마시티), 케빈 듀랜트(휴스턴), 데빈 부커(피닉스), 데니 아브디야(포틀랜드), 르브론 제임스(LA 레이커스)로 구성됐다.

올스타 리저브는 과거와 마찬가지로 각 컨퍼런스별 12명씩 총 24명이 선발된다.

팬 투표 50%, 선수단 투표 25%, 미디어 투표 25%로 뽑힌 선발 멤버를 제외한 나머지 7명은 각 팀 감독들의 투표로 결정된다.

다만 이번 시즌부터는 포지션 구분 없이 리저브를 선정하는 방식이 적용됐다.

또한 투표 결과 미국 국적 선수 16명과 국제 선수 8명이 충족되지 않을 경우, NBA 커미셔너 아담 실버가 직접 추가 선발을 통해 참가할 선수를 지정해야 한다.

이미 발표된 올스타전 선발 명단을 보면, 동부 컨퍼런스에서는 케이드 커닝햄(디트로이트), 제일런 브런슨(뉴욕), 타이리스 맥시(필라델피아), 제일런 브라운(보스턴), 야니스 아데토쿤보(밀워키)가 라인업으로 구성됐다.

서부 컨퍼런스 선발은 스테픈 커리(골든스테이트), 샤이 길저스알렉산더(오클라호마시티), 루카 돈치치(LA 레이커스), 빅토르 웸반야마(샌안토니오), 니콜라 요키치(덴버)로 확정됐다.

2026 NBA 올스타전의 가장 큰 변화는 경기 방식이다. 미국 대표 선수들로 구성된 두 팀과 국제 선수들로 구성된 월드 팀, 총 3개 팀이 라운드 로빈 방식으로 경쟁한다. 각 경기는 12분씩 진행되며, 총 네 경기로 우승팀을 가린다.

1차전 승자는 2차전에서 월드 팀과 맞붙고, 1차전 패자는 3차전에서 월드 팀과 경기를 치른다. 이후 성적 상위 두 팀이 결승전에 진출한다. 세 팀이 모두 1승 1패를 기록할 경우 득실 차가 타이브레이커로 적용된다.



올스타 위크엔드는 2월 13일 셀러브리티 게임과 라이징 스타 챌린지로 문을 열며, 14일에는 올스타 토요일 밤 이벤트가 진행된다. 대미를 장식하는 올스타전은 2월 15일 펼쳐진다.

NBA는 이번 개편을 통해 올스타전의 경쟁력과 흥행성을 동시에 끌어올린다는 계획이다. 새로운 포맷이 팬들과 선수들 모두에게 어떤 반응을 이끌어낼지 주목된다.



