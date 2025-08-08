

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국프로골프협회(KPGA) 징계위원회가 직장 내 괴롭힘 피해를 호소한 직원에게 "일을 제대로 처리했으면 폭언과 욕설이 나왔겠느냐"는 등 부적절한 질문을 한 사실이 드러나 논란이 커지고 있다.

KPGA 노동조합은 최근 징계위원회에서 일부 위원들이 "가해자의 폭언과 강압이 불가피했다"는 식의 2차 가해성 발언을 했다고 주장하며, 관련 녹취를 공개했다. KPGA는 지난해 연말 직장 내 괴롭힘 논란이 불거진 고위 임원 A씨를 해임했지만, 이후 A씨의 가혹행위를 증언한 직원들에 대해서도 징계위원회를 열고 2명을 해고하는 등 보복성 징계를 남발하고 있다는 것이 노조의 입장이다.

노조가 공개한 녹취에 따르면, 한 징계위원은 피해 직원에게 "일을 제대로 못해서 폭언과 욕설이 나왔다고 생각하지 않느냐"고 물었고, 또 다른 위원은 "압박과 심리적 고통이 있어도 본인이 해야 할 일은 했어야 한다"고 지적했다. 일부 위원은 "직장 생활에서 윗사람의 꾸지람과 야단은 통상적"이라며, 폭언과 강압이 일부 용인될 수 있다는 취지의 발언도 서슴지 않았다.

피해 직원이 이에 반박하자, 위원들은 "직장 생활에서 상급자에게 꾸지람을 듣는 것은 흔한 일"이라며 대수롭지 않게 받아넘겼다.

노조는 또한 징계위원회에서 증언과 증거 자료 제출이 차단됐으며, 징계 대상과 수위가 이미 사전에 정해져 있었던 정황도 있다고 주장했다.

이에 대해 KPGA 김원섭 회장은 "보복성 조처는 없었고, 징계는 명백한 업무상 과실에 대한 정당한 절차였다"고 반박했다. 또한 "징계 재심도 정당하게 운영됐으며, 이를 보복으로 호도하는 것은 허위 사실 유포"라고 강조했다.

하지만 노조는 협회가 진실을 덮기 위해 피해 직원과 언론까지 억압하고 있다며, "정당한 비판마저 허위사실 유포로 몰아가는 태도는 조직의 반민주성과 폐쇄성을 보여준다"고 비판했다.

노조는 부당 해고 구제 신청을 준비 중이며, 국회와 함께 KPGA에 대한 근로 감독과 사무 검사도 촉구할 계획이다.