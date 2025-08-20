TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 아마추어와 프로, 그리고 셀럽들이 한자리에 모여 팀 대항전으로 펼쳐지는 '2025 볼빅 콘도르 챔피언십'이 24일 충북 충주시 동촌 컨트리클럽에서 예선전을 시작으로 화려한 막을 올린다.

이번 대회는 골프 브랜드 볼빅(대표 홍승석)이 주최하며, 골프 유튜버 그룹, 인플루언서와 셀럽 그룹, 레슨프로 아카데미 그룹, 아마추어 동호회 그룹 등 총 4개 부문에서 144명이 36개 팀을 구성해 출전한다.

예선을 통과한 각 디비전별 4개 팀은 9월 7일 같은 장소에서 4강전과 결승전을 치르며, 최종 우승팀을 가린다. 각 디비전 우승팀과 준우승팀에게는 각각 500만원, 300만원 상당의 상금과 상품이 주어진다.

참가 선수들은 볼빅이 100% 국산 기술력으로 만든 프리미엄 투어용 우레탄 볼, 콘도르 S3와 콘도르 S4를 사용해야 한다. 이번 대회에는 70만 구독자를 보유한 박하림, GTOUR 대표 유튜버 하기 원, KPGA 투어와 G투어를 병행하는 김민수, KLPGA 인기 선수 안소현과 문정현, 가수 서인아, 배우 정태우 등 다양한 스타들이 참가해 더욱 눈길을 끈다.