TSN KOREA 김민제 기자 | 2026 월드베이스볼클래식(World Baseball Classic·WBC) 조별리그 첫 경기(5일)를 앞둔 한국 야구대표팀의 가장 큰 고민은 선발 투수 운용이다. 그 중심에는 소형준(KT)과 정우주(한화)가 있다.

류지현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 5일 일본 도쿄 도쿄돔에서 체코를 상대로 WBC C조 조별리그 첫 경기를 치른다. 이 경기에서 선발 소형준과 두 번째 투수 정우주의 역할이 사실상 경기 흐름을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

한국은 2006년 WBC 3위, 2009년 준우승을 차지하며 세계 무대에서 경쟁력을 보여줬다. 그러나 이후 2013년, 2017년, 2023년 대회에서 세 번 연속 조별리그 탈락이라는 아쉬운 성적을 남겼다.

공통점은 모두 첫 경기 패배였다. 2013년 네덜란드, 2017년 이스라엘, 2023년 호주에게 첫 경기를 내주며 대회 흐름을 잃었다.

이번 대회에서 체코전을 반드시 잡아야 하는 이유다.

대표팀은 지난달 일본 오키나와에서 열린 전지훈련 초반부터 체코전 선발로 소형준을 낙점했다. 정우주는 연습경기에서 소형준 뒤를 이어 등판하며 두 번째 투수 역할을 준비해왔다.

대표팀이 기대하는 시나리오는 두 투수가 각각 최소 3이닝씩 책임지며 6이닝을 안정적으로 끌어가는 것이다.

문제는 WBC 특유의 투구 수 제한 규정이다. 선수 보호를 위해 라운드별 투구 수 제한이 적용된다. 조별리그에서는 최대 65구까지 던질 수 있으며, 준준결승은 80구, 준결승 이후에는 최대 95구까지 허용된다.

투구 수에 따라 휴식 규정도 달라진다. 30구 이상을 던지면 하루 휴식이 필요하고, 50구를 넘기면 4일 휴식이 의무다. 이틀 연속 등판할 경우 다음 날 경기에 나설 수 없다.

따라서 체코전에서 투수 운용의 핵심 기준은 ‘50구’다.

소형준과 정우주가 각각 3이닝을 소화하면서 투구 수를 50구 이하로 관리하는 것이 대표팀이 그리는 최상의 시나리오다. 이 경우 두 투수는 조별리그 마지막 경기인 호주전에 다시 등판할 가능성을 확보할 수 있다.

반대로 체코전에서 50구를 넘길 경우 4일 휴식 규정 때문에 조별리그 마지막 경기까지 등판이 어렵다. 그렇게 되면 사실상 체코전 한 경기만 던지고 조별리그를 마쳐야 한다.

대표팀은 현재 원태인(삼성)과 문동주(한화)의 이탈로 선발진 운영에 부담을 안고 있다.

이런 상황에서 소형준과 정우주 가운데 최소 한 명이라도 호주전에 대기할 수 있다면 마운드 운용에 큰 도움이 된다.

소형준은 투구 수 제한에 대해 크게 의식하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

그는 “투구 수 제한을 크게 생각하지 않는다”며 “한 공 한 공에 집중하다 보면 결과적으로 65구가 될 수도 있고 50구가 될 수도 있다. 경기 자체에 집중하려고 한다”고 말했다.

결국 체코전의 승부는 마운드 위 투수의 투구뿐 아니라 벤치의 계산에도 달려 있다. 첫 경기 승리를 확보하면서도 호주전까지 대비해야 하는 복합적인 운영이 요구되는 경기다. 대표팀이 ‘첫 승’과 ‘투수 관리’라는 두 가지 과제를 동시에 풀어낼 수 있을지 주목된다.