TSN KOREA 임재현 기자 | 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞둔 한국 야구대표팀이 일본 프로야구 구단과의 평가전으로 최종 점검에 나선다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 2일과 3일 일본 오사카 교세라돔에서 한신 타이거스, 오릭스 버펄로스를 상대로 차례로 맞붙는다.

대표팀은 지난달 말까지 오키나와에서 KBO리그 구단과 연습경기를 치렀다. 다만 당시에는 미국 메이저리그(MLB) 소속 선수들이 합류하지 않았고, 7이닝 경기 및 재출전 허용 등 특수 규정이 적용됐다.

그러나 2월 말 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(로스앤젤레스 다저스), 고우석(디트로이트 타이거스 산하), 저메이 존스(디트로이트), 셰이 휘트컴(휴스턴 애스트로스), 데인 더닝(시애틀 매리너스) 등 6명이 가세하면서 분위기가 달라졌다.

이번 한신·오릭스전은 실제 WBC와 유사한 조건에서 치러질 전망이다.

일본 현지 언론은 “MLB 소속 선수들이 합류한 한국의 완전체 전력”이라며 이번 2연전을 사실상의 한일 예비전으로 조명했다. 일본 매체들은 특히 이정후와 김혜성의 타격 컨디션에 주목했다.

이정후는 MLB 시범경기에서 타율 0.417(12타수 5안타)로 4경기 연속 안타를 기록 중이고, 김혜성도 0.500(10타수 5안타) 1홈런으로 쾌조의 타격감을 보이고 있다. 이 두 선수가 대표팀 타선과 어떤 시너지를 낼지가 관심사다.

선발 구상도 윤곽을 드러내고 있다.

이정후와 존스가 외야, 김혜성이 2루를 맡을 가능성이 크다. 휘트컴은 3루 또는 유격수 기용이 예상된다. 마운드에서는 MLB 시범경기 선발 경험이 있는 더닝이 선발 또는 롱릴리프로 투입될 전망이다. 고우석은 불펜에서 힘을 보탠다.

국내 팬들의 관심도 높다. KBS, MBC, SBS 등 지상파 3사가 동시에 생중계에 나선다.

일본 현지에서도 오사카 교세라돔 관중 예매가 빠르게 진행되는 것으로 전해졌다.

대표팀은 3일 오릭스전을 마친 뒤 도쿄로 이동해, 5일 체코와 WBC 조별리그 첫 경기를 치른다.

체코전 이후 6일 하루 휴식을 거쳐 7일 일본, 8일 대만과 차례로 맞붙는다.

따라서 2~3일 평가전은 단순한 친선경기가 아니다. 체코 경기와 이후 이어질 일본·대만전까지 고려한 투수 운용과 체력 안배 전략을 시험하는 무대다.

한국 대표팀 완전체 전력으로 치르는 첫 실전에서 류지현호가 어떤 해답을 제시할지 주목된다.



사진= TSNKOREA AI