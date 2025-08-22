TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 제4회 전국시각장애인체육대제전이 29일부터 31일까지 경기도 수원에서 성대하게 열린다. 이번 대회에는 전국 17개 시도에서 모인 700여 명의 선수들이 참가해 골볼, 축구, 볼링, 쇼다운, 한궁, 실내 조정, 스크린 골프 등 7개 종목에서 뜨거운 경쟁을 펼칠 예정이다.

개회식은 본 대회가 시작되기 전날인 28일 오후 4시 30분, 수원종합운동장 체육관에서 진행된다. 한국시각장애인스포츠연맹이 주최하는 전국시각장애인체육대제전은 2022년부터 매년 개최되고 있으며, 시각장애인 선수들의 스포츠 저변 확대와 화합의 장으로 자리매김하고 있다.

이번 대회는 경기도시각장애인스포츠연맹이 공동주관하고, 문화체육관광부, 경기도, 수원시, 국민체육진흥공단, 대한장애인체육회 등 여러 기관이 든든한 후원자로 나섰다. 수원에서 펼쳐질 이번 체육대제전은 시각장애인 선수들의 도전과 열정, 그리고 스포츠의 감동을 다시 한 번 선보일 예정이다.