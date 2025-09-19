TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | '스페셜 원' 조제 모리뉴 감독이 포르투갈 명문 벤피카의 새로운 사령탑으로 선임되며 명예회복에 나선다. 벤피카 구단은 18일(한국시간) 모리뉴 감독과 2026-2027시즌까지 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 단, 2025-2026시즌 종료 후에는 양측이 동행을 마칠 수 있는 옵션도 포함됐다.

감독 취임 기자회견에서 루이 코스타 벤피카 회장은 "적절한 시점에 필요한 인물을 선임했다"고 밝혔고, 모리뉴 감독 역시 "포르투갈인으로서 벤피카의 역사와 문화를 잘 알고 있다"며 "세계 최고의 클럽 감독이라는 임무에 집중하겠다"고 포부를 전했다. 그는 "벤피카를 위해 살겠다. 엄청난 영광"이라며 "2년 계약을 성공적으로 마치고 구단에 재계약을 제안할 수 있게 하겠다"고 덧붙였다.

모리뉴 감독은 최근 페네르바체에서 1년 2개월 만에 경질된 뒤 3주 만에 벤피카로 복귀했다. 특히 지난달 UEFA 챔피언스리그 플레이오프에서 벤피카에 패하며 본선 진출에 실패했던 만큼, 이번 벤피카행은 더욱 의미가 깊다. 그는 21년 만에 포르투갈 무대로 돌아왔으며, 2000년 벤피카에서 감독 커리어를 시작해 포르투, 첼시, 맨유, 레알 마드리드, 인터 밀란, AS로마 등 유럽 명문 클럽을 이끌며 '스페셜 원'이라는 별명을 얻었다.

현재 벤피카는 포르투갈 프리메이라리가에서 5위(승점 10)에 머물러 있다. 모리뉴 감독은 오는 21일 AVS와의 원정 경기부터 본격적으로 팀을 이끌 예정이다.