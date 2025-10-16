

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 배드민턴 세계 최강 안세영이 덴마크오픈 8강에 오르며 또 한 번의 우승을 향한 도전을 이어간다.

안세영은 16일 덴마크 오덴세에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 덴마크오픈 여자 단식 16강에서 일본의 니다이라 나츠키(세계랭킹 28위)를 2-0(21-18, 21-11)으로 완파했다. 1게임 초반부터 4연속 득점으로 기선을 제압한 안세영은 단 한 번도 리드를 내주지 않으며 경기를 장악했다. 2게임에서도 1-1 동점 이후 4점을 연달아 따내며 끝까지 주도권을 놓치지 않았다.

올해 10개의 국제 대회에 출전해 7번이나 우승을 차지한 안세영은, 이번 덴마크오픈에서 우승할 경우 시즌 8번째 트로피를 들어 올리게 된다. 그는 이미 말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈(슈퍼 1000 시리즈), 인도오픈, 일본오픈, 중국오픈(슈퍼 750 시리즈), 오를레앙 마스터스(슈퍼 300) 등 다양한 대회에서 정상에 올랐다.

한편, 남자복식 세계 랭킹 1위 김원호와 서승재(이상 삼성생명)는 16강에서 말레이시아의 누르 모드 아즈린 아유브-탄 위키옹 조(24위)에게 0-2(19-21, 14-21)로 패해 아쉽게 탈락했다. 1게임 초반 연속 득점으로 앞서갔지만 중반 이후 주도권을 내줬고, 2게임에서는 연속 실점으로 무너졌다.

김원호-서승재는 올해 13개의 국제 대회에 출전해 8번 우승을 차지했으며, 세계선수권대회 금메달과 함께 슈퍼 1000, 750, 500, 300 시리즈에서 두각을 나타냈다. 하지만 이번 대회에서는 16강에서 일찍 짐을 싸야 했다.