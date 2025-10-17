TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 프로야구 kt wiz의 내야수 오재일(38)이 21년간의 선수 생활을 마치고 은퇴를 결정했다. kt 구단은 17일 "오재일이 선수 생활을 마무리하고 은퇴하기로 했다"고 공식 발표했다.

오재일은 2005년 현대 유니콘스에서 프로 무대에 데뷔한 뒤, 서울 히어로즈(현 키움), 두산 베어스, 삼성 라이온즈 등 여러 팀을 거치며 야구팬들에게 강한 인상을 남겼다. 특히 지난해 5월 박병호와의 일대일 맞트레이드를 통해 kt로 이적해 화제를 모으기도 했다.

지난 시즌 오재일은 105경기에서 타율 0.243, 11홈런을 기록하며 여전한 존재감을 보였지만, 자유계약선수(FA) 자격을 얻고도 신청하지 않고 재기를 노렸다. 그러나 올 시즌 1군 무대에서 출전 기회를 얻지 못하며 결국 은퇴를 결심했다.

오재일은 통산 1,491경기에 출전해 타율 0.273, 215홈런, 873타점이라는 뛰어난 기록을 남겼다. 두산에서 활약한 2016년부터 2020년까지는 전성기를 구가했으며, 2019년에는 타율 0.293, 21홈런, 102타점으로 한국시리즈 최우수선수상(MVP)까지 수상했다.

오재일은 "선수 생활을 하는 동안 묵묵하게 최선을 다했다"며 "항상 성실하고 든든했던 1루수로 기억되고 싶다"고 소감을 밝혔다. 이어 "여러 팀에서 함께 했던 지도자와 동료들, 그리고 늘 응원해주신 팬들에게 진심으로 감사드린다"고 전했다.