

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 오유진 9단이 남녀 통합 프로·아마 오픈 대회인 더메리든 오픈에서 초대 우승을 차지했다.

오유진은 23일 경기도 성남시 판교 K바둑 스튜디오에서 열린 2025 더메리든 오픈 결승 3번기 제2국에서 목진석 9단을 상대로 229수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 전날 열린 1국에서도 승리한 오유진은 종합 전적 2대 0으로 정상에 올랐다.

이번 대회에서 오유진은 본선 32강부터 김주아 4단, 백운기 아마추어, 일본의 나카무라 스미레 4단을 차례로 꺾었다. 이어 4강전에서는 전설적인 기사 이창호 9단을 제압하며 결승에 진출했다.

결승에서는 국가대표팀 감독이었던 목진석 9단을 상대로 완승을 거두며 초대 챔피언의 영예를 안았다.

우승 직후 오유진은 “속기에 약하다는 말을 많이 들었는데 이번 대회로 자신감을 얻었다”며 “다가오는 오청원배에서도 좋은 모습을 보여드리겠다”고 소감을 전했다.

더메리든 오픈은 만 45세 이상 남자 프로기사(1980년 이전 출생자), 모든 여자 프로기사, 그리고 아마추어 선수가 함께 출전하는 새로운 형식의 대회다.

아마 선발전 8명, 프로 선발전 16명, 시드 8명 등 총 32명이 토너먼트로 맞붙었으며, 제한시간은 피셔 방식(각자 10분, 추가 20초)이 적용됐다.

우승 상금은 3천만원, 준우승 상금은 1천만원이다. 이번 대회는 세대와 성별의 경계를 넘어 실력을 겨루는 새로운 바둑무대로 평가받으며 성공적인 첫 대회를 마쳤다.