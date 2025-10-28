TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국여자프로골프(KLPGA) 시니어 투어의 스타 최혜정이 또 한 번 자신의 저력을 입증했다. 28일 강원도 횡성 벨라45 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 2025 벨라45 챔피언스투어 8차전에서 최혜정은 최종 합계 13언더파 131타로 우승을 차지했다. 이번 대회에서만 8타를 줄이며 2위와 5타 차의 여유로운 승리를 거뒀다.

최혜정은 지난달 말 7차전 우승에 이어 2개 대회 연속 우승을 기록하며 시즌 세 번째 트로피를 들어 올렸다. 이미 7차전에서 시즌 상금왕을 조기 확정했던 그는 이번 우승으로 상금 1,050만원을 추가해 시즌 누적 상금 6,601만 5천원을 기록했다.

최혜정은 "상금왕을 일찍 확정하고 나서 자칫 느슨해질까 걱정됐지만, 끝까지 집중해 좋은 결과를 얻어 기쁘다"며 "앞으로도 건강을 잘 챙기며 좋은 선후배들과 꾸준히 경기하고 싶다"고 소감을 전했다.

한편, 홍진주가 8언더파 136타로 2위, 이정은이 6언더파 138타로 3위를 차지했다. 이번 대회를 끝으로 2025시즌 KLPGA 챔피언스투어는 막을 내렸다.