TSN KOREA 김민제 기자 | 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강 대진이 완성됐다.

이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 18일 사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 8강전에서 호주를 2-1로 꺾고 준결승에 진출했다.

전반 21분 백가온의 선제골과 후반 43분 신민하의 헤더 결승골이 승부를 갈랐다.

한국은 2020년 태국 대회 우승 이후 6년 만에 4강 진출에 성공했다.

2022년 우즈베키스탄 대회와 2024년 카타르 대회에서 연속 8강 탈락의 아쉬움을 털어낸 결과다. 조별리그에서 부진한 경기력으로 비판을 받았던 한국은 이날 처음으로 선제 득점에 성공하며 반전의 흐름을 만들었다.

이민성 감독은 조별리그에서 사용하던 4-4-2 대신 4-5-1 전형을 선택했다. 조별리그에서 선발 출전이 없던 백가온을 원톱으로 기용하는 등 선발 명단에도 변화를 줬다. 이 선택은 전반 선제골로 이어지며 효과를 발휘했다.

후반 초반 한국은 호주의 빠른 측면 공격에 밀리며 동점골을 허용했지만, 세트피스 상황에서 다시 앞서갔다. 후반 43분 강성진의 코너킥을 신민하가 러닝 헤더로 마무리하며 결승골을 기록했다.

한국은 한국시간 20일 오후 8시 30분 같은 장소에서 일본과 결승 진출을 다툰다. 일본은 21세 이하 위주의 젊은 전력으로 조별리그 전승과 무실점을 기록했고, 8강에서는 요르단을 승부차기로 꺾고 4강에 올랐다.

다른 준결승 대진은 중국과 베트남이다.

중국은 우즈베키스탄과의 8강전에서 120분 동안 0-0으로 맞선 뒤 승부차기에서 4-2로 승리했다. 볼 점유율과 슈팅 수에서 크게 밀렸지만, 밀집 수비와 골키퍼 리하오의 선방을 앞세워 사상 첫 4강 진출을 이뤄냈다.

중국은 '김상식 감독'이 이끄는 베트남과 한국시간 21일 0시 30분 프린스 압둘라 알 파이잘 스포츠 시티 스타디움에서 준결승을 치른다.

이번 대회 4강에는 한국, 일본, 중국, 베트남이 이름을 올리며 아시아 축구 세대교체의 흐름과 함께 치열한 경쟁 구도가 형성됐다.