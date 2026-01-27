TSN KOREA 박영우 기자 | 미국 프로농구 NBA가 26일(현지시간) 2026 올스타 주말의 포문을 여는 ‘캐스트롤 라이징 스타즈 챌린지’ 참가 선수 명단을 공식 발표했다.



라이징 스타즈 경기는 오는 2월 13일 미국 로스앤젤레스 인투이트 돔에서 열리는 2026 NBA 올스타 주말 첫날 행사로 진행된다.

이번 라이징 스타즈에는 1·2년 차 NBA 선수 21명과 NBA G리그 소속 유망주 7명 등 총 28명이 선발됐다.

이들은 4개 팀으로 나뉘어 미니 토너먼트 방식으로 경쟁한다. NBA 선수들로 구성된 3개 팀과 G리그 선수들로만 구성된 1개 팀이 맞붙는 구조다.

가장 큰 관심을 모으는 선수는 달라스 매버릭스의 신예 포워드 쿠퍼 플래그다.

플래그는 올 시즌 신인왕 유력 후보로 꼽히며, 리그 안팎에서 차세대 프랜차이즈 스타로 평가받고 있다.

샬럿 호네츠의 콘 크누펠 역시 플래그와 함께 신인왕 경쟁을 펼치고 있는 핵심 유망주로 명단에 포함됐다.

2025년 신인왕 수상자인 샌안토니오 스퍼스의 스테폰 캐슬은 2년 차 선수 자격으로 라이징 스타즈 무대를 다시 밟는다.

반면 2024 드래프트 전체 1순위이자 신인왕 투표 2위였던 애틀랜타 호크스의 자카리 리사셰는 이번 명단에서 제외됐다.

■ 신인

세드릭 카워드 (멤피스 그리즐리스)

에고르 디민 (브루클린 네츠)

VJ 에지콤 (필라델피아 76ers)

제레마이아 피어스 (뉴올리언스 펠리컨스)

쿠퍼 플래그 (댈러스 매버릭스) 딜런 하퍼 (샌안토니오 스퍼스)

트레 존슨 (워싱턴 위저즈)

콘 크누펠 (샬럿 호넷츠)

콜린 머레이-보일스 (토론토 랩터스)

데릭 퀸 (뉴올리언스 펠리컨스)

■ 2년차

마타스 부젤리스 (시카고 불스)

스테폰 캐슬 (샌안토니오 스퍼스)

도노반 클링건 (포틀랜드 트레일 블레이저스)

카이숀 조지 (워싱턴 위저즈)

아제이 미첼 (오클라호마시티 썬더)

알렉스 사르 (워싱턴 위저즈)

리드 셰퍼드 (휴스턴 로키츠)

캠 스펜서 (멤피스 그리즐리스)

제일런 타이슨 (클리블랜드 캐벌리어스)

켈엘 웨어 (마이애미 히트)

제일런 웰스 (멤피스 그리즐리스)

■ G-리그

션 이스트 2세 (솔트레이크시티 스타즈)

론 하퍼 주니어 (메인 셀틱스)

데이비드 존스 가르시아 (오스틴 스퍼스)

야닉 코난 니더하우저 (샌디에이고 클리퍼스)

알리야 마틴 (랩터스 905)

트리스텐 뉴턴 (리오그란데 밸리 바이퍼스)

양 한센 (립 시티 리믹스)

최고의 젊은 재능을 선보이는 연례 쇼케이스인 라이징 스타즈는 4개 팀과 3경기가 참여하는 미니 토너먼트로 리그 최고의 신인과 2년 차 스타들을 조명하는 경기이다.



NBA 선수 21명은 올스타 게임 코칭 스태프 소속 어시스턴트 코치들의 투표로 선발됐으며, 신인과 2년 차 선수 각각 상위 득표자를 중심으로 구성됐다.



선발된 NBA 선수들은 세 팀에 드래프트되며, 네 번째 팀은 NBA G 리그 선수들로 구성된다.



라이징 스타즈 4개 팀의 감독은 NBA 레전드들이 맡는다. 명예의 전당 회원인 카멜로 앤서니, 빈스 카터, 트레이시 맥그레이디가 참여하며, G 리그 팀은 전 NBA 가드 오스틴 리버스가 지휘한다.



라이징 스타즈는 두 차례 준결승과 결승으로 구성된다. 준결승은 먼저 40점을 넘기는 팀이 승리하며, 결승전은 25점을 먼저 달성하는 팀이 우승을 차지한다.

NBA는 “라이징 스타즈는 리그의 미래를 가장 압축적으로 보여주는 무대”라며 “2026년 올스타 주말 역시 젊은 선수들의 에너지와 경쟁이 중심이 될 것”이라고 밝혔다.