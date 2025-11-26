2025.11.26 (수)

야구

MLB 28경기 투수 보쉴리, 총액 100만달러에 kt 유니폼

보쉴리... 최고 152㎞ 직구·다양한 변화구에 높은 점수
kt 사우어와 원투펀치 구성


TSN KOREA 편집장 기자 | 프로야구 kt wiz가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 출신 오른손 투수 케일럽 보쉴리(32)를 새 외국인 선수로 영입했다.

 

kt 구단은 26일 보쉴리와 계약금과 연봉을 합한 90만달러에 인센티브 10만달러를 포함해 총액 100만달러에 계약했다고 밝혔다.

 

키 190㎝, 몸무게 86㎏의 보쉴리는 2023년 밀워키 브루어스에서 메이저리그에 데뷔한 뒤 미네소타 트윈스, 텍사스 레인저스, 탬파베이 레이스 등 여러 구단을 거쳤다. 메이저리그 통산 성적은 28경기 등판, 1승 1세이브, 평균자책점 5.80이다.

 

올해 메이저리그에서는 25경기에 등판해 43⅓이닝을 던지며 1세이브, 평균자책점 6.02를 기록했다. 같은 해 마이너리그 트리플A에서는 11경기 33⅔이닝 동안 2승 1패, 평균자책점 2.14로 안정된 투구 내용을 보였다.

 

kt는 보쉴리가 최고 시속 152㎞ 직구를 바탕으로 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구를 안정적으로 구사하고, 롱릴리프와 선발을 모두 소화할 수 있는 투수라고 평가했다. 구단은 경기 운영 능력이 뛰어나 2026시즌 선발진의 한 축을 맡아줄 것으로 기대하고 있다.

 

kt는 앞서 영입한 맷 사우어와 함께 보쉴리를 새 시즌 외국인 원투펀치로 삼아 선발 마운드를 재편한다는 계획이다. 이번 계약으로 2026시즌 외국인 투수 구성을 조기 마무리하며 전력 보강 작업에 속도를 냈다.

