TSN KOREA 장우혁 기자 | 미국프로야구 메이저리그에서 활약 중인 내야수 김하성이 2026시즌을 앞둔 자유계약선수(FA) 타자 랭킹에서 상위권에 이름을 올렸다.

미국 일간지 USA투데이는 2026년 FA 시장에 나온 타자 20명을 선정한 기사에서 김하성을 전체 8위로 평가했다.

매체는 2025시즌 초반 김하성이 탬파베이에서 부진한 시작을 했지만, 애틀랜타 브레이브스로 이적한 뒤 유격수로서 안정적인 수비와 향상된 타격으로 가치를 다시 입증했다고 분석했다.

탬파베이에서 24경기 타율 0.214에 머물렀던 김하성은 애틀랜타에서 24경기 타율 0.253, 3홈런, 12타점, OPS 0.684로 반등하며 경쟁력을 보여줬다.

김하성은 2026년 1천600만 달러 규모의 선수 옵션을 포기하고 FA 시장에 나섰다.

매체는 김하성이 주전 유격수를 필요로 하는 팀들의 관심을 받을 것으로 전망하며 “꽤 좋은 유격수”라는 평가를 덧붙였다.

이번 FA 타자 랭킹 1위는 시카고 컵스의 카일 터커가 차지했다. USA투데이는 터커가 소토나 오타니의 초대형 계약에는 못 미치겠지만, 총액 4억 달러에 육박하는 계약이 가능할 것으로 내다봤다.

이어 2위에는 토론토의 보 비솃, 3위에는 보스턴의 알렉스 브레그먼이 이름을 올렸다.