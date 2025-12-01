TSN KOREA 김민제 기자 | 스코틀랜드 프리미어십 셀틱의 양현준이 하이버니언 원정에서 결승골을 만들어내며 팀의 3연승에 힘을 보탰다.



양현준은 30일(이하 한국시간) 영국 에든버러 이스터 로드 스타디움에서 열린 하이버니언과의 2025-2026 스코티시 프리미어십 14라운드 원정 경기에 좌측 윙어로 선발 출전해 후반 41분 교체될 때까지 약 86분을 뛰며 공격의 핵심 역할을 맡았다.

양현준은 전반 28분 페널티 지역 왼쪽을 돌파한 뒤 문전으로 정확한 크로스를 올렸고, 이를 엥겔스가 헤더로 마무리해 결승골로 연결됐다.

공이 그 직전 상대 선수의 발에 맞고 굴절되면서 공식 도움은 인정되지 않았지만, 득점 장면의 실질적인 시작점이 됐다.

양현준은 시즌 공식전 13경기에서 2골을 기록 중이며, 최근 페예노르트와의 유로파리그 경기에서 동점골을 넣은 데 이어 이날도 활발한 움직임과 돌파로 팀 공격에 활력을 불어넣었다.

셀틱은 하이버니언을 2대1로 제압하며 리그 3연승을 이어갔다.

시즌 9승 2무 2패를 기록한 셀틱은 리그 2위를 지켰고, 하이버니언은 5승 6무 4패로 4위에 머물렀다.