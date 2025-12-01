2025.12.01 (월)

  • 구름조금동두천 1.2℃
  • 맑음강릉 8.1℃
  • 맑음서울 4.4℃
  • 맑음대전 3.6℃
  • 맑음대구 5.4℃
  • 맑음울산 8.4℃
  • 맑음광주 5.9℃
  • 맑음부산 11.4℃
  • 맑음고창 2.5℃
  • 맑음제주 9.4℃
  • 구름조금강화 3.1℃
  • 맑음보은 0.0℃
  • 맑음금산 2.5℃
  • 맑음강진군 4.7℃
  • 맑음경주시 3.2℃
  • 맑음거제 7.7℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

축구

양현준, 절묘한 크로스로 결승골 연출… 셀틱 3연승 견인

풀타임 가까이 활약하며 결승골 장면 주도
도움 기록은 무산… 경기력은 확실한 상승세
셀틱, 하이버니언 꺾고 리그 3연승·2위 유지

 

TSN KOREA 김민제 기자 | 스코틀랜드 프리미어십 셀틱의 양현준이 하이버니언 원정에서 결승골을 만들어내며 팀의 3연승에 힘을 보탰다.

양현준은 30일(이하 한국시간) 영국 에든버러 이스터 로드 스타디움에서 열린 하이버니언과의 2025-2026 스코티시 프리미어십 14라운드 원정 경기에 좌측 윙어로 선발 출전해 후반 41분 교체될 때까지 약 86분을 뛰며 공격의 핵심 역할을 맡았다.

 

양현준은 전반 28분 페널티 지역 왼쪽을 돌파한 뒤 문전으로 정확한 크로스를 올렸고, 이를 엥겔스가 헤더로 마무리해 결승골로 연결됐다.

 

공이 그 직전 상대 선수의 발에 맞고 굴절되면서 공식 도움은 인정되지 않았지만, 득점 장면의 실질적인 시작점이 됐다.

 

양현준은 시즌 공식전 13경기에서 2골을 기록 중이며, 최근 페예노르트와의 유로파리그 경기에서 동점골을 넣은 데 이어 이날도 활발한 움직임과 돌파로 팀 공격에 활력을 불어넣었다.

 

셀틱은 하이버니언을 2대1로 제압하며 리그 3연승을 이어갔다.

 

시즌 9승 2무 2패를 기록한 셀틱은 리그 2위를 지켰고, 하이버니언은 5승 6무 4패로 4위에 머물렀다.

김민제 기자의 전체기사 보기

Copyright TSN KOREA. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기
배너