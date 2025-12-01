N KOREA 장우혁 기자 | 여자 프로배구 한국도로공사가 파죽의 상승세를 이어가며 구단 최다 연승 기록 경신을 눈앞에 두고 있다.

도로공사는 최근 10연승을 달리며 단독 선두에 올라섰고, 이번 주 예정된 두 경기를 모두 승리할 경우 구단 최다 타이 기록인 12연승을 달성하게 된다.

도로공사는 팀 득점, 공격 종합 성공률, 서브 득점, 블로킹 득점, 리시브 효율 등 주요 공·수 지표 대부분에서 1위를 기록하며 완성도 높은 경기력을 과시하고 있다.

베테랑들의 안정감 있는 경기 운영과 조직적인 수비력이 더해지며 ‘무적함대’라는 별명에 걸맞은 위용을 뽐내는 상황이다.

도로공사는 오는 3일 김천체육관에서 열리는 흥국생명전에서 11연승에 도전한다. 이 경기를 넘긴다면, 7일 정관장과의 원정 경기에서 구단 최다 기록과 어깨를 나란히 하는 12연승에 도전한다.

도로공사의 현재 최다 연승 기록은 2021-2022 시즌에 기록한 12연승이다.

또한 이번 주 2승을 모두 챙길 경우, 여자부 역대 최다 연승 기록인 15연승(현대건설·2021-2022, 2022-2023 시즌) 도전도 현실권에 들어오게 된다.

정규리그 중반으로 접어든 현재, 연승을 저지해야 하는 중위권 팀들의 저항도 본격화될 전망이다.

한편 남자부에서는 대한항공이 선두를 지키며 독주를 이어가고 있고, KB손보와 현대캐피탈이 그 뒤를 바짝 추격하며 치열한 흐름을 만들고 있다.