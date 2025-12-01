

TSN KOREA 김민제 기자 | K리그1 우승팀 '전북 현대'가 2025시즌 베스트11 6명을 배출하며 올 시즌 리그 최강 전력을 다시 한 번 입증했다.

한국프로축구연맹은 1일 2025시즌 K리그1과 K리그2 베스트11 및 득점·도움왕을 발표했다.

전북은 미드필더 4명을 모두 포함시키는 압도적인 결과를 냈다.

송민규, 김진규, 박진섭, 강상윤이 미드필더 부문에 이름을 올렸고, 수비수 홍정호와 골키퍼 송범근도 베스트11에 선정됐다.

특히 송범근은 15경기 무실점과 최소 실점(32실점)에 크게 기여하며 골키퍼 부문 첫 수상의 영예를 안았다. 지난 8년간 이 부문을 독식했던 울산 조현우의 질주가 멈춘 순간이기도 했다.

수원FC의 공격수 싸박은 데뷔 시즌에 17골을 넣으며 득점왕과 베스트11 공격수에 동시에 오르는 2관왕을 차지했다. 왼발·오른발·헤더 등 다양한 방식의 득점으로 올 시즌 K리그1 최고의 스트라이커 중 한 명으로 평가받았다.

대구FC의 세징야는 12도움으로 도움왕에 올랐다. 울산 이동경과 같은 도움 수였으나, 더 적은 경기 수(24경기)를 기록해 순위에서 앞섰다.

이동경 역시 베스트11 공격수에 선정돼 팀 이적과 군 복무를 오가는 시즌 속에서도 꾸준한 활약을 인정받았다.

K리그2에서는 우승팀 인천 유나이티드가 베스트11 6명을 배출했다.

인천의 무고사는 20골로 최다득점상을 받으며 베스트11 공격수에도 선정돼 2관왕을 차지했다. 이는 K리그1과 K리그2 득점왕을 모두 경험한 세 번째 사례이다.

인천 골키퍼 민성준, 미드필더 제르소·이명주, 수비수 이주용·김건희도 베스트11에 이름을 올리며 전력의 안정감을 증명했다.

K리그1·K리그2 감독상, MVP, 영플레이어상 등 주요 부문은 K리그 대상 시상식에서 발표될 예정이다.