TSN KOREA 임재현 기자 | 2025 KBO리그 MVP 코디 폰세가 메이저리그 재도전에 나서며 3년 3천만∼4천만 달러 규모의 계약을 체결할 것이라는 전망이 제기됐다.

MLB닷컴은 2일(한국시간) “한국에서 완전히 재도약한 폰세가 FA 시장에서 큰 관심을 받으며 MLB 복귀가 임박했다”고 전했다.

보도에 따르면 폰세는 올해 KBO 무대에서 구속을 끌어올리고 스플리터를 장착하며 투구 능력이 크게 향상됐다. 매체는 폰세의 직구 구속이 미국 시절보다 약 2마일 빨라졌고, 스플리터 도입으로 탈삼진 능력이 눈에 띄게 좋아졌다고 평가했다.

디애슬래틱은 폰세가 최소 3천만 달러 이상을 받을 것으로 예상하며, 2년 1천500만 달러에 재계약했던 에릭 페디보다 높은 대우가 될 가능성이 크다고 분석했다.

폰세는 올해 정규시즌에서 17승, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개, 승률 0.944로 4관왕을 차지하며 역대 외국인 투수 최초의 기록을 세웠다. 개막 17연승과 단일 시즌 최다 탈삼진 등 다수의 신기록도 새로 썼다. 지난달 열린 KBO 시상식에서는 유효 투표 125표 중 96표를 얻어 압도적인 지지로 MVP를 수상했다.

한화 이글스에서 전성기를 맞은 폰세의 MLB 복귀는 사실상 초읽기에 들어갔다. 지난달 국내에서 득녀하며 이달 말까지 체류할 계획이었으나, 지난달 30일 미국으로 출국해 협상에 속도를 내고 있는 것으로 알려졌다.

폰세는 2020~2021년 피츠버그 파이리츠에서 1승 7패, 평균자책점 5.86을 기록한 뒤 일본프로야구를 거쳐 올해 KBO에서 최고의 시즌을 보냈다.

MLB 복귀가 성사될 경우 폰세는 켈리와 페디의 뒤를 잇는 또 하나의 KBO 재도약 성공 사례가 될 전망이다.