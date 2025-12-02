

TSN KOREA 장우혁 기자 | 10년 만에 K리그2 강등이라는 충격을 맞은 대구FC가 결국 조광래 대표이사와 결별하게 됐다.

대구는 2일 “조광래 대표이사가 2025시즌 종료와 함께 사임했다”고 공식 발표했다.

조 대표는 시즌 중 이미 사임 의사를 밝힌 바 있으며, 강등이 확정된 뒤 책임을 지고 물러나겠다는 뜻을 재확인했다.