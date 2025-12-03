TSN KOREA 김민제 기자 | 프로야구 2025시즌 통합우승을 차지한 LG 트윈스가 주력 외국인 선수 세 명과 재계약을 마치며 2026시즌 전력을 조기에 구축했다.

LG는 3일 오스틴 딘, 앤더스 톨허스트, 요니 치리노스와 계약을 마무리했다고 밝혔다.