TSN KOREA 김민제 기자 | 맨체스터 시티의 엘링 홀란이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 통산 100골을 최단 경기 기록으로 달성하며 새 역사를 썼다.

홀란은 3일 영국 런던에서 열린 2025-2026시즌 14라운드 풀럼 원정에서 1골 2도움을 기록하며 팀의 5-4 승리에 기여했다.

전반 17분 제레미 도쿠의 크로스를 받아 왼발로 넣은 골이 그의 EPL 통산 100호 골이었다. 홀란은 단 111경기 만에 100골을 돌파해, 기존 최단 기록 보유자인 앨런 시어러가 124경기 만에 세운 기록을 13경기나 단축했다.

홀란은 2022년 도르트문트를 떠나 맨시티에 합류한 뒤 데뷔전부터 압도적인 득점력을 보여 왔다. EPL 공식 집계 기준 통산 100골 이상을 기록한 선수는 이번 홀란이 35번째이다.

홀란 이전 마지막 가입자는 손흥민(LAFC)이었다. 손흥민은 토트넘 소속 시절 EPL 260번째 경기에서 100호 골을 기록한 바 있다.

경기 후 홀란은 “100골 클럽에 이렇게 빨리 들어 기쁘고 자랑스럽다”고 밝히면서도 “해트트릭을 했어야 한다. 더 노력하겠다”며 겸손한 태도를 보였다.

이날 맨시티는 혼전 양상을 이어가면서도 후반 막판까지 리드를 지켜 승점 28을 확보했다. 선두 아스널과의 승점 차는 2점으로 좁혀졌고, 풀럼은 승점 17로 15위에 머물렀다.