TSN KOREA 장우혁 기자 | 여자 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 11위 네덜란드와의 첫 맞대결에서 힘 한 번 쓰지 못하고 크게 무너졌다.

대표팀은 3일 네덜란드 발베이크에서 열린 평가전에서 0-5로 패했고, 상대 간판 공격수 비비아너 미데마에게 전반에만 4골을 허용했다.

지난달 29일 웨일스전 1-1 무승부에 이어 이번 유럽 원정 2연전 성적은 1무 1패로 마무리됐다. 한국은 FIFA 랭킹 21위로 네덜란드보다 10계단 아래지만, 이날 경기력 차는 숫자 이상이었다.

대표팀은 스리백 기반의 3-5-2 전술로 나섰으나 전반부터 수비 조직력이 흔들리며 미데마의 파상 공격을 막지 못했다. 전반 9분 선제골을 시작으로 13분, 31분, 38분 연속 실점했다. 전반 42분 엘라 이네즈 페데모르스까지 득점하며 한국은 전반에만 5골을 내줬다.

전반 유일한 슈팅은 지소연의 오른발 시도 한 차례뿐이었다. 후반 들어 김신지·강채림 등이 교체 투입되며 흐름 변화를 노렸지만 위협적인 장면은 제한적이었다. 후반 들어 크로스바를 맞고 나온 실점 위기까지 겪으며 네덜란드 공세에 계속 끌려갔다.

신상우호는 내년 3월 열리는 AFC 여자 아시안컵을 앞두고 강팀과의 맞대결을 통해 전력 점검에 나선 상황이다.

이번 두 경기에서 여자축구팀의 조직력과 수비 안정, 공격 전개 등 여러 과제가 확인된 것으로 보인다.