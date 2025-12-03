TSN KOREA 김민제 기자 | 부산 지역 상수원보호구역에서 농약을 살포한 골프장 두 곳이 적발돼 검찰에 송치됐다.



부산시 특별사법경찰과는 3일 수도법 위반 혐의로 부산컨트리클럽과 동래베네스트CC, 양측의 책임자를 검찰에 넘겼다고 밝혔다.



특히 부산CC는 잔디 교체 작업 과정에서 기존 잔디를 빠르게 고사시키기 위해 고독성 농약인 근사미를 1천ℓ 이상 사용한 것으로 조사됐다.

상수원보호구역에서는 농약 사용이 전면 금지돼 있어 두 골프장의 행위는 법 위반에 해당한다.

수사 과정에서 두 골프장들은 농농약 사용이 금지되는지 몰랐다는 입장을 진술한 것으로 전해졌다.

특별사법경찰과 관계자는 "상수도사업본부에서 상수원보호구역 내 농약 사용을 확인해 고발이 들어와 수사했다"면서 "공소시효가 5년이어서 5년 치 자료를 확인해 검찰에 넘겼다"고 설명했다.

관할 지자체인 금정구청도 농약관리법상 위반사항을 발견하고 부산CC 골프장에 대해 50만원의 과태료 처분을 내렸다. 금정구는 향후 유사 사례 방지를 위해 현장 점검을 강화하겠다는 방침이다.