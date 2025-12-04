

TSN KOREA 장우혁 기자 | KIA 김도영이 햄스트링 부상을 극복하고 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전을 목표로 훈련을 본격화하고 있다.

KIA 구단은 최근 김도영이 함평 2군 구장과 광주기아챔피언스필드에서 타격과 수비 등 기술 훈련을 소화하며 몸 상태를 끌어올리고 있다고 밝혔다.

김도영은 부상 회복세가 뚜렷해 내년 KBO리그는 물론 3월에 열리는 WBC 출전도 가능할 것으로 전망된다. 한국야구위원회(KBO) 강화위원회 역시 김도영의 선발을 염두에 두고 있으며, 발표한 2026 WBC 1차 캠프 명단에 내야수 자원으로 그의 이름을 포함했다.

KBO는 최근 KIA에 김도영의 몸 상태를 직접 문의하는 등 출전 여부를 면밀히 확인한 것으로 전해졌다.

김도영은 내년 1월 9일부터 21일까지 사이판에서 열리는 1차 캠프 전까지 몸 상태를 100%로 끌어올리겠다는 계획이다. 부상자 신분이지만 비활동 기간 제약 없이 구단 트레이너의 도움을 받아 재활과 기술 훈련을 병행하고 있다.

올 시즌 김도영은 햄스트링 부상만 세 차례 겪으며 고전했다. 개막전에서의 왼쪽 햄스트링 손상을 시작으로 5월과 8월에도 같은 부위가 반복적으로 문제가 생겨 결국 시즌을 마무리하지 못했다.

그럼에도 김도영이 여러 어려움을 겪으며 정신적으로 한층 성숙해졌다는 평가가 나온다.

2024시즌 KBO 정규리그 MVP였던 김도영이 완전한 회복을 바탕으로 WBC 무대를 다시 노릴 수 있을지 야구계의 관심이 쏠리고 있다.