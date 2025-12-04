

TSN KOREA 임재현 기자 | 두산 베어스가 일본인 오른손 투수 다무라 이치로(31)를 아시아쿼터로 영입했다. 두산은 4일 다무라와 총액 20만달러 계약을 체결했다고 밝히며 즉시 전력감으로서의 기대감을 내비쳤다.

다무라는 2016년 세이부 라이언스에 6순위로 지명돼 프로에 데뷔한 선수로, 키 173㎝·체중 80㎏의 체격에서 안정적인 하체 밸런스와 다양한 구종 운영을 강점으로 한다.

NPB 통산 150경기에서 182⅔이닝을 던져 4승 2패, 2세이브, 8홀드, 평균자책점 3.40을 기록했으며, 올 시즌에도 1군에서 20경기 27⅔이닝을 소화하며 평균자책점 3.58을 남겼다. 2군에서는 마무리로 나서 7세이브와 평균자책점 0.00을 기록하며 안정감을 보여줬다.

두산은 지난달 일본 미야자키 마무리 캠프에서 다무라의 입단 테스트를 진행했고, 불펜과 라이브 피칭에서 속구 제구와 구위 모두 합격점을 받았다고 설명했다. 최고 시속 150㎞의 패스트볼과 포크볼·커브·커터 등 다양한 구종을 활용하는 만큼 불펜 필승조로 기용이 가능하다는 평가다.

다무라는 “전통의 명문팀 두산 베어스의 일원이 돼 영광”이라며 “NPB에서 배운 경험을 모두 쏟아 팬들을 설레게 하는 투구를 선보이겠다”고 소감을 밝혔다.

두산은 이번 영입으로 불펜 전력을 보강하는 한편, 2020년 두산에서 뛰었던 크리스 플렉센의 복귀도 추진 중이며, 잭 로그와의 재계약 협상도 순조롭게 진행되고 있다.