

TSN KOREA 임재현 기자 | 스코틀랜드 프리미어십 셀틱의 양현준(23)이 결승골 장면에 직접 관여하며 팀의 5연승에 힘을 보탰다.

셀틱은 4일(한국시간) 글래스고 셀틱 파크에서 열린 2025-2026시즌 15라운드에서 던디를 1-0으로 제압했다.

전반 11분 나온 마에다 다이젠의 결승골은 양현준의 시도에서 비롯됐다. 하타테 레오의 패스를 받아 페널티지역 왼쪽으로 쇄도한 양현준은 컨트롤 후 골 지역 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 골키퍼 선방에 맞고 뜨며 골문 앞에 떨어졌고, 이를 마에다가 재빨리 헤더로 마무리하며 결승 득점을 만들었다.

양현준은 이전 14라운드에서도 크로스가 굴절돼 동료의 헤더 득점으로 이어졌으나 공식 도움으로 인정받지 못한 바 있다.

이번 경기에서도 슈팅이 골키퍼에게 막히며 공격포인트 추가는 불발됐지만, 결정적 장면을 만드는 영향력을 다시 한번 보여줬다.

양현준은 이번 시즌 유로파리그 1골, 리그컵 1골을 기록 중이며 정규리그에서는 아직 첫 공격포인트를 기록하지 못했다. 그는 후반 13분 토우넥티와 교체되며 이날 경기를 마쳤다.

셀틱은 승점 32로 선두 하트 오브 미들로디언과 동률을 이뤘지만 골득실에서 밀려 2위에 자리했다. 5연승으로 상승세를 이어가며 선두 추격을 계속하게 됐다.