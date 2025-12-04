TSN KOREA 장우혁 기자 | 태권도 기대주 김향기(서울체고)와 양준영(한국체대)이 올해 처음 열린 21세 이하 세계태권도선수권대회(U-21 Worlds)에서 나란히 은메달을 획득했다.

김향기는 4일(한국시간) 케냐 나이로비 모이 국제스포츠센터 카사라니에서 열린 여자 49㎏급 결승에서 개인중립국(AIN) 소속 밀라나 베쿨로바에게 라운드 점수 0-2(1-2, 0-0 우세패)로 패하며 준우승을 차지했다.

2022 세계유소년선수권 우승, 2024 세계청소년선수권 준우승 등 꾸준히 성장해 온 김향기는 현재 세계랭킹 6위다. 그는 “국제대회를 치르며 성장하고 있다는 걸 느낀다”며 “동계훈련을 통해 내년엔 꼭 정상에 서겠다”고 밝혔다.

남자 87㎏초과급 양준영도 카자흐스탄 베이바르스 카블란과의 결승에서 0-2(2-3, 2-4)로 아쉽게 패해 은메달을 목에 걸었다.

두 선수는 이번 준우승으로 세계태권도연맹(WT) 랭킹 포인트 24점을 각각 획득했다.

올해 처음 창설된 U-21 세계선수권은 만 17세부터 21세 선수들이 출전하는 대회이다.

6일까지 열리는 이번 대회엔 WT 난민팀과 AIN을 포함해 75개국 452명 선수가 참가한다.