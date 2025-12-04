

TSN KOREA 박영우 기자 | 스코틀랜드 프리미어십 셀틱이 양현준(23)이 뛰는 1군 지휘권을 프랑스 출신 윌프레드 낭시 감독(48)에게 맡기며 새로운 체제를 출범했다.

셀틱은 4일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 낭시 감독과 2년 6개월 계약을 체결했다고 발표했다.

셀틱은 지난 10월 28일 브렌던 로저스 감독과 결별한 뒤 마틴 오닐 감독 대행 체제로 5경기를 치렀다.

2000~2005년 셀틱을 이끌며 정규리그 3회 우승을 거뒀던 오닐 감독은 약 20년 만에 감독 대행으로 복귀해 5연승을 이끌며 완벽한 임무 수행을 했다. 그는 던디전 1-0 승리를 끝으로 대행 역할을 내려놓았다.

그는 이날 “지난 5주가 내 인생 최고의 시간이었다”고 소감을 전했다.

경기 종료 직후 셀틱은 낭시 감독 선임을 공식 발표했다.

낭시 감독은 2021년 MLS CF 몬트리올에서 감독 생활을 시작해 캐나다 챔피언십 우승을 이끌었고, 이후 콜럼버스 크루로 옮겨 2023 MLS컵 우승, 2024 리그스컵 우승, 2024 MLS 올해의 감독상을 받으며 지도력을 인정받았다.

낭시 감독은 “강하고, 흥미롭고, 공격적이며 승리하는 팀을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

공격 재능이 뛰어난 양현준에게 어떤 역할과 전술적 변화가 주어질지 관심이 쏠리고 있다.