TSN KOREA 임재현 기자 | 한국 여자 바둑의 양강 구도가 연말까지 이어졌다. 한국기원이 5일 발표한 12월 랭킹에서 김은지 9단이 9천524점을 기록하며 최정 9단을 제치고 한 달 만에 여자 1위를 탈환했다.

지난달 해성 여자기성전 우승을 포함해 12승 2패를 기록한 성적이 반영되며 김은지는 종합 랭킹에서도 26위에 올라 개인 최고 순위를 경신했다.

최정 9단은 지난달 2승 1패에 그치며 여자 2위로 밀렸고 종합 랭킹도 30위로 두 계단 하락했다. 지난해까지 10년 넘게 여자 랭킹 정상 자리를 지켰던 최정은 올해 김은지의 빠른 성장세에 맞서 매달 치열한 경쟁을 벌였다.

올해 랭킹 1위는 김은지가 일곱 차례, 최정이 다섯 차례 차지했다.

여자 랭킹 3·4위는 오유진 9단(종합 52위), 김채영 9단(93위)이 차지했다. 객원 기사로 활동 중인 일본 출신 나카무라 스미레 4단은 여자 5위, 종합 97위에 올랐다.

종합 랭킹에서는 절대 강자 신진서 9단의 독주는 변함없었다. 신진서는 12월 랭킹에서 1만413점을 기록해 박정환 9단(9천864점)을 여유 있게 따돌리며 72개월 연속 1위를 지켰다.

변상일, 신민준, 이지현 9단이 그 뒤를 이었고, 6∼10위는 안성준, 김지석, 김명훈, 박민규, 강동윤 9단이 채웠다.