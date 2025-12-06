

TSN KOREA 장우혁 기자 | SSG 랜더스 외국인 투수 드루 앤더슨이 미국프로야구 메이저리그 디트로이트 타이거스와 계약하며 올겨울 KBO리그에서 세 번째 ‘역수출’ 선수로 이름을 올렸다.

MLB닷컴은 6일 앤더슨이 2027년 구단 옵션이 포함된 1+1년 계약에 합의했으며, 구단은 신체검사 이후 계약을 공식 발표할 예정이라고 보도했다.

앤더슨은 과거 필라델피아, 시카고 화이트삭스, 텍사스에서 뛰었고, 일본 히로시마를 거쳐 지난해 SSG에 합류해 에이스 역할을 맡았다. 올 시즌 30경기에서 12승 7패, 평균자책점 2.25를 기록했고 245탈삼진으로 KBO 역대 단일 시즌 2위 기록을 작성하며 리그 최상위급 투수로 활약했다.

SSG는 재계약을 시도했지만 복수의 MLB 구단이 영입전에 뛰어들면서 이별하게 됐다.

이로써 올 시즌 KBO에서 활약한 투수 세 명 - 한화 코디 폰세, 라이언 와이스, SSG 앤더슨- 모두 MLB 구단과 계약을 맺으며 ‘트리플 역수출’ 사례가 됐다. 폰세는 토론토와 3년 3천만 달러에 계약했고, 와이스도 휴스턴과 합의했다.

세 선수 모두 ‘탈삼진 능력’으로 MLB 스카우트들의 시선을 끌었다. 폰세는 한 시즌 252탈삼진으로 KBO 신기록을 세웠고, 와이스도 207탈삼진을 기록했다. 앤더슨은 디트로이트에서 선발 투수 경쟁에 합류할 전망이다.

MLB닷컴은 “디트로이트는 스쿠발, 마이즈, 플레허티를 제외하면 확실한 선발 자원이 부족하다”며 “앤더슨은 선발 자리를 꿰찰 기회를 얻을 것”이라고 분석했다.