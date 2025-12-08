TSN KOREA 장우혁 기자 | 메이저리그 3년 차를 앞둔 이정후가 내년 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 오타니 쇼헤이와의 재대결에 대해 결연한 자세를 드러냈다.

이정후는 8일 서울 청담에서 열린 ‘2025 뉴트리디데이 일구상’ 시상식에서 특별공로상을 수상한 뒤, “오타니는 신기함보다는 이겨야 할 상대”라며 강한 경쟁 의지를 밝혔다.

오타니와는 올 시즌 MLB에서도 상대했으며, 당시 볼넷을 골라낸 경험이 있다.

그는 “처음 한국에서 뛰거나 2023년 WBC에서 만났을 때는 신기했지만, 이제는 같은 지구에서 자주 보며 특별한 감정은 없다”며 “팀을 위해 준비된 타격을 하고 싶다”고 말했다.

WBC를 대비한 조기 페이스 조절 가능성에 대해선 “정해진 방식보다는 시기에 맞춰 몸 상태를 만들겠다”며 “호출된다면 중요한 대회이니 최대한 잘 준비하겠다”고 했다.

최근 조아제약 시상식에서 친정팀 키움 후배들을 향해 “간절함이 부족해 보인다”고 언급한 데 대한 해명도 내놓았다. 그는 “인터뷰 흐름에서 나온 말일 뿐 특별한 의도는 없다”며 “지금 키움을 위해 더 열심히 하는 선수들”이라고 강조하며 후배들을 감쌌다.

한편, 메이저리그 진출을 타진 중인 송성문과 관련해 샌프란시스코가 성향과 성격을 문의해왔다고 소개했다. 이정후는 “야구는 구단이 잘 알 테니 성격 부분에 대해 좋은 정보를 전달했다”고 말했다.

귀국 후 훈련 중인 그는 “한국은 추워 기술 훈련에 한계가 있다”며 “내년 1월 애리조나로 이동해 본격적으로 시즌 준비를 이어가겠다”고 향후 일정을 밝혔다.