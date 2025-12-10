TSN KOREA 임재현 기자 | 프로야구 NC 다이노스가 일본 우완 투수 토다 나쓰키를 아시아 쿼터로 영입했다.

NC는 10일 “토다와 총액 13만달러 조건으로 계약했다”며 즉시전력감으로 활용할 계획을 밝혔다.

토다는 2000년생으로 키 170㎝, 몸무게 75㎏의 오른손 투수다. 직구 최고 시속은 150㎞이며 투심, 포크볼, 슬라이더, 커브, 커터 등 다양한 구종을 안정적으로 구사하는 것으로 평가된다.

요미우리에서 2021년 프로 무대에 데뷔한 토다는 일본프로야구 통산 19경기에서 27⅔이닝을 던져 1승 1패 평균자책점 5.53을 기록했다.

올해 2군에서는 35경기(선발 7경기)에 등판해 81⅔이닝 4승 4패, 평균자책점 2.42로 세밀한 제구와 탈삼진 능력을 입증했다.

임선남 NC 단장은 “선발과 불펜 모두 가능한 자원이며 테스트를 통해 경쟁력을 확인했다”며 “투수진 보강에 실질적인 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

토다는 “NC에 입단하게 돼 영광”이라며 “어릴 때 일본에서 이대호·오승환을 보며 열정을 키웠다”고 말했다.

이어 “매 경기 집중력을 잃지 않고 팀 승리에 기여하며 팬들의 응원에 보답하겠다”고 각오를 전했다.