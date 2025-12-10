TSN KOREA 장우혁 기자 | MLB 정상급 에이전트 스콧 보라스가 김하성(애틀랜타 브레이브스)에 대한 평가를 내놓으며 FA 시장에서의 관심이 높아지고 있음을 밝혔다.

애틀랜타 지역 라디오 진행자 그랜트 매콜리는 10일(한국시간) 윈터미팅 현장에서 보라스와 나눈 대화를 전하며 “여러 구단이 김하성을 문의하고 있다”는 발언을 소개했다.

보라스는 “김하성은 매우 건강한 상태이며, 이번 FA 시장에서 주목받는 공수 겸비 유격수”라고 설명했다.

김하성은 2024시즌 종료 후 FA 자격을 얻었고, 시즌 전 평가에서는 총액 1억달러 이상 계약이 가능할 것이라는 전망도 있었다. 그러나 지난해 8월 어깨 부상으로 수술을 받으면서 시장 가치에는 변동이 있었다.

김하성은 부상 복귀 후 2025시즌을 앞두고 탬파베이와 2년 최대 2천900만달러에 계약했으나, 9월 웨이버 공시를 거쳐 애틀랜타가 계약을 승계했다.

올해는 타율 0.234, 출루율 0.304, 장타율 0.345로 공격 성적이 다소 아쉬웠지만 수비 기여도가 높아 여전히 매력적인 FA 내야수로 평가된다.

현지 매체 디애슬레틱과 MLB닷컴은 “김하성이 2026 시즌을 앞두고 어깨 문제가 없다면 유격수 보강을 원하는 팀에 확실한 옵션이 될 것”이라고 분석했다.

관심 구단으로는 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스, 디트로이트 타이거스 등이 거론된다.