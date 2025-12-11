TSN KOREA 임재현 기자 | 아시아 장애 청소년 스포츠축제인 2025 두바이 아시안유스패러게임(장애인아시아청소년경기대회)이 10일 오후 7시 30분 (현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 장애인스포츠클럽에서 개막했다.

대회는 13일까지 나흘간 진행되며 아시아 35개국의 선수단 1천5백여명이 참가해 역대 최대 규모로 치러진다.

한국은 11개 종목 중 9개 종목에 선수 46명, 임원 42명 등 총 88명을 파견했다.

개회식은 AI 로봇을 활용한 대회 소개를 시작으로 선수단 입장, 마지드 라시드 아시안패럴림픽위원회장의 개회 선언, 선수 및 심판 선서, 축하공연 순으로 이어졌다.

한국 선수단 기수는 양궁 여자 리커브에 출전하는 권하연이 맡았다. 권 선수는 기수를 맡게 된 책임감을 언급하며 최선의 경기력을 다하겠다고 밝혔다.

경기 첫날 한국 선수단은 수영, 골볼, 배드민턴 등에서 좋은 성적을 거뒀다.

수영 남자 자유형 200m에서는 김재훈이 유스부에서 금메달을 차지했고, 손지원이 주니어부에서 은메달을 얻었다.

골볼 남자 대표팀은 태국을 12-2로 꺾은 데 이어 필리핀에도 10-4 승리를 거두며 예선 2연승을 기록했다. 여자 골볼은 카자흐스탄을 상대로 승리했으나 태국에 패해 1승 1패를 기록했다.

배드민턴에서도 노영훈, 김지성, 장두현이 개인전 첫 경기에서 승리를 따냈고, 홍지우-장두현 조도 승리를 보탰다.

대회 둘째 날인 11일에는 골볼, 보치아, 배드민턴, 수영, 양궁, 역도, 육상, 탁구 등 8개 종목 경기가 예정돼 있다.