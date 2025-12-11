

TSN KOREA 임재현 기자 | 미국프로야구 MLB의 강타자 피트 알론소가 볼티모어 오리올스와 5년 1억5천500만달러 규모의 초대형 계약을 맺었다고 11일 현지 언론이 전했다.

메디컬테스트가 완료되면 구단이 공식 발표할 예정이며, 계약이 확정될 경우 알론소는 MLB 1루수 연평균 최고액인 3천100만달러 기록을 새로 쓰게 된다.