TSN KOREA 장우혁 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB)가 내년 해외에서 정규시즌 경기를 치른다.

AP통신은 11일(이하 한국시간) 애리조나 다이아몬드백스와 샌디에이고 파드리스가 2026년 4월 26일부터 27일까지 멕시코 수도인 멕시코시티 에스타디오 알프레도 아르프 엘루에서 2연전을 치른다고 전했다.

멕시코시티에서 MLB 정규시즌이 열린 것은 2023년 샌디에이고-샌프란시스코, 2024년 휴스턴-콜로라도에 이어 이번이 세 번째다.

2020년에도 경기가 예정됐으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 취소됐고 올해는 재정 문제로 무산된 바 있다.

멕시코에서는 미국 국경과 가까운 몬테레이가 1996년, 1999년, 2018년, 2019년에 정규시즌을 개최하며 MLB의 중남미 시장 확대에 주요 거점 역할을 해왔다.

MLB 사무국은 내년 푸에르토리코 산후안에서도 정규시즌 경기를 추진 중이다.

메이저리그는 해외 경기 확대를 통해 중남미와 글로벌 팬층을 넓히는 전략을 지속하고 있으며, 이번 멕시코시티 개최 역시 그 연장선에서 추진되고 있다.